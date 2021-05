Spagna-Serbia: ministra Gonzalez, Madrid non riconosce l'indipendenza del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Nikola Selakovic ha incontrato oggi anche i rappresentanti del Congresso spagnolo dei deputati a Madrid. Secondo una nota del ministero degli Esteri serbo Selakovic ha incontrato, fra gli altri, il presidente del Congresso dei deputati, Meritxell Batet, il presidente della commissione per gli Affari esteri presso il Congresso, Pau Marí Klose, e la presidente della commissione mista per gli Affari europei Susana Sumelzo-Jordan. Il ministro Selakovic ha affermato che le relazioni bilaterali tra Serbia e Spagna sono eccellenti e amichevoli, senza questioni aperte, e che sono caratterizzate dal sostegno reciproco su questioni di vitale interesse per entrambi i Paesi. (segue) (Seb)