Kosovo: Kurti incontrerà entro il mese partiti di opposizione per concordare posizione su dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha in programma di incontrare questo mese i partiti di opposizione nel tentativo di coordinare le posizioni sul dialogo con la Serbia. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha", nono sono ancora chiare le date ma il governo chiederà in ogni caso di collaborare su questioni di interesse nazionale: "Abbiamo detto che su questioni di interesse nazionale ci consulteremo e chiederemo cooperazione ai partiti e ai leader dell'opposizione. Il dialogo è un tema di interesse nazionale. Come ha detto il primo ministro Kurti, ci aspettiamo che nel mese di maggio, ad un momento opportuno per tutti, inizieremo le consultazioni con i partiti di opposizione all'Assembla", ha spiegato un portavoce dell'esecutivo ripreso dal quotidiano. "Vogliamo ricordare che la Costituzione rileva che l'Assemblea ha un ruolo di supervisione sul governo e il governo riferisce all'Assemblea. Pertanto, il primo ministro Kurti lo farà pienamente rispettando queste relazioni", ha aggiunto. (segue) (Alt)