Kosovo-Serbia: Varhelyi (Ue), notizie su “non paper” non sono vere

- Le notizie sul cosiddetto “non paper” per il tracciamento di nuovi confini tra Kosovo e Serbia non sono vere. È quanto dichiarato dal commissario dell'Unione europea per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, durante l’incontro a Tirana con il premier albanese Edi Rama. "È una stagione in cui vediamo fiorire questi documenti, ma se queste notizie fossero vere saremmo preoccupati, perché sappiamo tutti dove ci porta la ridefinizione dei confini”, ha detto Varhelyi, specificando di rifiutare ogni punto previsto dal “non paper”, perché “non credo che siano idee vere e realistiche”.(Alt)