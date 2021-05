Balcani: Fassino, dall'Italia forte sostegno all'integrazione nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Balcani occidentali sono nate e cresciute generazioni di giovani che si sentono e vogliono essere europei e che guardano con speranza all'Unione europea che a quelle aspettative e a quei sogni deve offrire un futuro di crescita e prosperità. È quanto scritto nella risoluzione approvata oggi all'unanimità in commissione Esteri della Camera dei deputati, su proposta del presidente Piero Fassino. "Sono trascorsi 26 anni dagli accordi di Dayton - continua - e 18 dal Consiglio europeo di Salonicco che decise l'integrazione dei Balcani occidentali. Un tempo troppo lungo che richiede un cambio di passo, accelerando i negoziati di adesione di Serbia e Montenegro, avviandoli con Albania e Nord Macedonia, riconoscendo alla Bosnia lo status di 'candidato', promuovendo la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo". Nel testo approvato in Commissione, inoltre, si chiede anche al Consiglio europeo "di considerare la proposta della commissione di liberalizzare i visti per i cittadini del Kosovo". (segue) (Com)