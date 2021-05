Kosovo: opposizione chiede dimissioni ministra Esteri Gervalla per posizioni su Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione kosovara chiede al primo ministro Albin Kurti di prendere le difese dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) facendo dimettere la ministra degli Esteri Donika Gervalla. E' quanto scrive il quotidiano "Epoka e Re". La richiesta di dimissioni di Gervalla avviene per una sua frase del 2015 quando espresse l'auspicio che le autorità di Pristina collaborassero con la Procura speciale che indaga sui crimini dell'Uck. Alcuni partiti dell'opposizione a Pristina hanno criticato il governo Kurti per aver avviato una guerra di propaganda contro i valori dell'Uck. Il leader del partito Nisma, l'ex vicepremier kosovaro Fatmir Limaj, ha dichiarato che se la Gervalla non prenderà le distanze dalle sue affermazioni del 2015 allora dovrebbe dimettersi. "Devi dimetterti perché questo è un conflitto di interessi e perché ora te guidi la diplomazia del Kosovo", ha dichiarato Limaj in un'intervista all'emittente "Rtk". (segue) (Alt)