Kosovo: opposizione chiede dimissioni ministra Esteri Gervalla per posizioni su Uck (3)

- Il governo del Kosovo ha dichiarato inoltre come "infondate" le recenti richieste di alcuni partiti e politici kosovari, che hanno insistito sul fatto che il governo dovrebbe fornire garanzie per il rilascio condizionale di Thaci. Il portavoce del governo, Perparim Kryeziu, in una risposta al quotidiano "Koha", ha affermato che questo non può essere fatto né dal governo né dal primo ministro Albin Kurti, poiché il Tribunale speciale è legalmente in Kosovo, ma ha sede all'Aia. In precedenza sono stati tracciati paralleli sulla liberazione condizionale di ex leader dell'Uck incriminati dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, con sede all'Aia e istituito dalle Nazioni Unite. (segue) (Alt)