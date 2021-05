Marocco-Serbia: premier Othmani riceve ministro Esteri Selakovic, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, è stato ricevuto a Rabat dal primo ministro del Marocco, Saadeddine El Othmani. Secondo quanto riferisce una nota del ministero serbo, il capo della diplomazia di Belgrado ha sottolineato che non ci sono questioni aperte tra i due Paesi e che le relazioni bilaterali sono "molto positive, amichevoli e sincere". Selakovic ha sottolineato che la Serbia è determinata a sviluppare la cooperazione complessiva con il Marocco, con un'ulteriore intensificazione del dialogo politico e il rafforzamento delle relazioni economiche. Il ministro ha poi ringraziato Rabat per la posizione di principio secondo cui non riconosce l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo. A questo proposito Selakovic ha auspicato che il Marocco manterrà anche in futuro questa posizione. La Serbia, ha infine detto il ministro, è intenzionata a sviluppare le relazioni economiche con il Marocco, con un conseguente aumento dello scambio commerciale.(Seb)