Kosovo-Croazia: ministro Esteri Grlic Radman, da Zagabria donazione di vaccini anti Covid

- La Croazia donerà al Kosovo 10 mila dosi di vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, in occasione di un incontro a Pristina con l'omologa Donika Gervalla-Schwarz. "È con grande piacere che ho informato la ministra Gervalla-Schwarz di uno stanziamento di 10 mila dosi di vaccino per il Kosovo", ha detto il ministro croato. Grlic Radman ha poi ribadito la contrarietà di Zagabria ad uno scambio di territori come possibile soluzione alla questione kosovara. "Anche la Croazia è contraria allo scambio di territori e lavoreremo per convincere gli Stati che non riconoscono il Kosovo. Il Kosovo è uno Stato indipendente e i Paesi che non hanno accettato la sua indipendenza, se vogliono la pace nel mondo, devono ammettere l'indipendenza. La Serbia deve prendere la decisione giusta in questo senso", ha dichiarato Radman. L'agenda del ministro croato prevede anche degli incontri, fra gli altri, con la presidente Vjosa Osmani e con il premier Albin Kurti. Il capo della diplomazia di Zagabria visiterà anche il contingente croato all'interno della missione Nato in Kosovo (Kfor) e avrà un incontro con il capo della missione, generale Franco Federici. (Alt)