Kosovo: ministra Esteri Gervalla ai parlamentari, Tribunale speciale per crimini Uck "voluto da voi" (2)

- Lo stesso primo ministro del Kosovo Albin Kurti è venuto in aiuto della ministra degli Esteri Donika Gervalla con un post su Facebook: "Ieri sembra sia iniziata una campagna contro la mia vice e ministro degli Esteri, Donika Gervalla, sostenendo che non rispetta l'Uck. È interessante che questa campagna non sia iniziata quando Gervalla si è unito alla nostra lista elettorale o quando è stata nominata ministra ma ora che è tornata da una visita riuscita a Bruxelles", ha affermato Kurti. "Gervalla difende e promuove la nostra guerra di liberazione e l'Uck. Negli incontri con gli internazionali, spiega meglio della maggior parte delle persone l'aggressione ei crimini della Serbia durante la guerra in Kosovo", ha aggiunto. (segue) (Alt)