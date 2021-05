Kosovo: ministra Esteri Gervalla ai parlamentari, Tribunale speciale per crimini Uck "voluto da voi" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non può offrire garanzie per il rilascio provvisorio di Hashim Thaci e di altri ex comandanti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) in attesa di processo presso il Tribunale speciale dell'Aia per i crimini dell'Uck, ha detto ieri Bekim Kupina, consigliere del presidente del Kosovo Vjosa Osmani, in una dichiarazione scritta ripresa dai media kosovari, commentando le dichiarazioni di uno dei giudici del Tribunale speciale, secondo cui in futuro potrebbe essere concessa la libertà condizionale ad ex membri dell'Uck usando le garanzie di Paesi terzi. "La questione delle garanzie è stata menzionata nel parere condiviso da uno dei giudici (Kai Ambos) ma non è stata accettata come opzione dal Collegio dei ricorsi delle Camere specialistiche. Inoltre, nell'opinione che ha condiviso, il giudice Kai Ambos ha chiaramente fatto riferimento un terzo stato. La Repubblica del Kosovo non può essere considerata un terzo Stato in nessuna interpretazione, perché il tribunale funziona sotto la giurisdizione della Repubblica del Kosovo. Il tribunale è stato istituito dall'Assemblea del Kosovo e opera in linea con le leggi e la Costituzione del Kosovo", ha detto Kupina in riferimento alle dichiarazioni del giudice. (segue) (Alt)