Spagna-Serbia: ministra Gonzalez, Madrid non riconosce l'indipendenza del Kosovo

- La Spagna manterrà anche in futuro la posizione secondo cui non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, in occasione della visita a Madrid dell'omologo serbo Nikola Selakovic. "La Spagna aderisce al principio di non riconoscere il Kosovo. Finora abbiamo difeso questa posizione, lo stiamo facendo oggi e continueremo in futuro", ha detto la ministra in una conferenza stampa congiunta, rispondendo alle domande dei giornalisti. Gonzalez ha sottolineato che la questione del Kosovo va essere risolta attraverso il dialogo tra Belgrado e Pristina mediato dall'Unione europea. "Dobbiamo sostenere quel dialogo in modo ancora più risoluto come un modo per arrivare ad una soluzione pacifica alla questione del Kosovo", ha detto Gonzalez. (segue) (Seb)