Ambiente: Usa e Cina ancora primi Paesi per inquinamento atmosferico

- Cina è Stati Uniti restano ad oggi i Paesi più inquinanti al mondo per quello che concerne l’atmosfera e le polveri sottili. E’ quanto rilevano i dati elaborati dal centro di ricerca Rhodium Group e riportati dal quotidiano statunitense “The Hill”. Repubblica popolare e Usa occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione in una classifica di 190 Paesi. Il contributo della Cina all’inquinamento atmosferico è stato incredibilmente alto rispetto ad altre nazioni, rappresentando una quota pari al 27 per cento delle emissioni totali di gas serra nel 2019. Gli Stati Uniti hanno rappresentato un apporto dell’11 per cento del totale, seguiti da India, Unione Europea, Indonesia, Russia, Brasile e Giappone. Le emissioni cinesi sono aumentate costantemente da quando Rhodium Group ha iniziato a svolgere questo tipo di rilevazioni nel 1990, ma il 2019 è stato un anno fondamentale: è stata infatti la prima volta che le emissioni del paese asiatico hanno superato da sole il volume totale delle emissioni di tutti i paesi elencati come membri nell'Organizzazione per la cooperazione economica e Sviluppo (Ocse). "Nel 2019, le emissioni della Cina non solo hanno eclissato quelle degli Stati Uniti - il secondo più grande paese inquinante al mondo con l'11 per cento del totale - ma anche, e per la prima volta, hanno superato le emissioni di tutti i paesi sviluppati messi insieme", si legge nel rapporto.(Nys)