Germania-Italia: Della Vedova, valorizzeremo centro culturale franco-tedesco di Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Germania hanno convenuto di “valorizzare” il centro culturale franco-tedesco che verrà inaugurato il 14 giugno prossimo. È quanto affermato dal sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, durante un incontro con la stampa italiana presso l’ambasciata d’Italia a Berlino. Della Vedova è stato oggi in visita nella capitale della Germania, dove ha incontrato tra gli altri il sottosegretario agli Esteri con delega per la Promozione interazionale della cultura tedesca. Michelle Muentefering. Per Della Vedova, nel centro culturale che Germania e Francia apriranno nel capoluogo della Sicilia, saranno coinvolte “personalità italiane” di rilievo. L'iniziativa gode del notevole apprezzamento dell'Italia, ha sottolineato il sottosegretario agli Esteri. Per Della Vedova, il tema è “una maggiore cooperazione europea nella promozione dell'Unione europea sotto il profilo culturale”. L'obiettivo è “trasmettere l'idea di una cultura europea” con la collaborazione tra i “principali” Stati membri e l'Ue nella promozione culturale. In tale contesto, l'idea di aprire un polo culturale franco-tedesco a Palermo, e “non in una delle tradizionali città d'arte italiane”, è “molto importante”, ha infine dichiarato Della Vedova. (Geb)