Imprese: Banco Bpm, nel primo trimestre erogazioni con garanzia statale per 2,7 miliardi

- Nell’ambito delle misure di sostegno dell’economia, l’ammontare complessivo delle moratorie previste dal decreto Cura Italia e dal protocollo Abi in essere alla data del 31 marzo 2021 è pari a 11,3 miliardi, in calo di circa cinque rispetto ai 16,2 miliardi originari e con un tasso di default sulle moratorie scadute limitato allo 0,9 per cento. Stando ai risultati trimestrali approvati dal consiglio di amministrazione di Banco Bpm, le erogazioni assistite da garanzia statale del trimestre si attestano a 2,7 miliardi di euro, portando il totale erogato di tali crediti garantiti a 12,9 miliardi. (Com)