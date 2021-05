Vaccino: Fornaro (Leu), Draghi lavori per brevetti liberi per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, "l'unico modo per contenere e battere il Covid-19 sono i vaccini. E per fare questo - continua il parlamentare in una nota - è necessario vaccinare tutta la popolazione mondiale. C'è il rischio che questo non avvenga. Il presidente americano Biden ha posto un tema molto importante, perché la sospensione dei brevetti sui vaccini può rappresentare una svolta nella lotta al virus e permettere a milioni di persone nel sud mondo oggi escluse da vaccini di poter accedere ai vaccini". Secondo l'esponente di Leu, "il governo italiano deve adoperarsi subito e con forza perché anche la Ue chieda la sospensione dei brevetti Il Parlamento italiano ha impegnato il governo a favore della sospensione. Il presidente del Consiglio Draghi domani e sabato a Porto al vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue - conclude Fornaro - sproni l'Europa a fare la sua parte". (Com)