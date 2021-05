Spagna-Serbia: ministra Gonzalez, Madrid non riconosce l'indipendenza del Kosovo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha ringraziato la Spagna anche per la posizione di principio secondo cui non riconosce l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo e per il sostegno fornito in questo senso da Madrid alla Serbia nelle organizzazioni internazionali. Selakovic ha precisato ai suoi interlocutori al Congresso dei Deputati che Belgrado è impegnata nel dialogo con Pristina e nella risoluzione pacifica della questione del Kosovo. Il ministro ha aggiunto che Pristina non ha adempiuto "al suo unico obbligo", ovvero quello previsto dall'Accordo di Bruxelles del 2013 per la costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. E' di fondamentale interesse per la Serbia, ha aggiunto Selakovic, preservare la stabilità nella regione e l'orientamento della regione verso una cooperazione più intensa. Con questo obiettivo, ha spiegato Selakovic, è stata lanciata l'iniziativa denominata Mini Schengen per una libera circolazione di persone e merci nei Balcani occidentali. Il capo della diplomazia serba ha infine ricordato che nel Parlamento di Belgrado è stato costituito un gruppo di amicizia con la Spagna, auspicando che presto possa avvenire la stessa cosa a Madrid. (Seb)