Speciale difesa: Albania, Forze di sicurezza kosovare prendono parte a esercitazione Defender Europe

- Le Forze di sicurezza kosovare (Ksf) prendono parte all'esercitazione Nato Defender Europe 2021, che si sta svolgendo da nella località albanese di Durazzo. "Lo ha confermato un portavoce del ministero della Difesa di Pristina parlando al quotidiano "Telegrafi". Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), l'ex premier Ramush Haradinaj, ha salutato questa partecipazione. "Ci sono molte ragioni per cui essere orgogliosi oggi. La principale ragione è che si tratta della prima partecipazione del nostro Esercito, in un'operazione di queste proporzioni. L'unità delle Ksf che sta prendendo parte alle esercitazioni sarà certificata per le capacità operative", ha affermato Haradinaj. (Alt)