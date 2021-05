Usa: balzo dell'occupazione nel settore privato ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende private degli Stati Uniti hanno creato 742mila nuovi posti di lavoro nel mese di aprile, confermando la ripresa del mercato del lavoro nella prima economia globale in concomitanza con l'accelerazione della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. "Il mercato del lavoro continua ad esibire una tendenza rialzista di accelerazione e crescita, col miglior risultato mensile da settembre 2020", ha commentato Nela Richardson, economista di Automatic Data Processing (Adp), che ha estrapolato il dato sulla base del numero di buste paga negli Usa. Gran parte dei nuovi posti di lavoro si concentrano nel settore della fornitura di servizi: 636mila in più nel mese in esame, secondo il rapporto realizzato da Adp in collaborazione con Moody's Analytics. Il settore dell'intrattenimento e dell'ospitalità ha creato 237mila nuovi posti di lavoro, quello dei trasporti e delle utility 155mila, e i servizi professionali e al business 104mila. Le grandi e medie aziende hanno assunto rispettivamente 277mila e 230mila nuovi lavoratori, e le piccole imprese 235mila, a dimostrazione di una ripresa equilibrata all'intero panorama delle attività economiche statunitensi. Il numero delle buste paga erogate negli Usa, evidenzia l'Adp, è ancora inferiore di oltre 8 milioni ai livelli pre-pandemia, ma negli ultimi due mesi sono stati recuperati 1,3 milioni di posti di lavoro. (Nys)