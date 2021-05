Usa: amministrazione Biden sostiene rinuncia a brevetti per vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è espressa a favore della rinuncia alla protezione della proprietà intellettuale per i vaccini contro il Covid-19, una svolta per gli sforzi internazionali volti a sospendere le norme sui brevetti nel momento in cui la pandemia colpisce ancora duramente in India e in diverse aree dell'America Latina. Lo scrive il "New York Times", riportando le dichiarazioni della rappresentante del commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai. Gli Usa sono stati finora tra i principali oppositori di una proposta avanzata dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per bloccare la protezione della proprietà intellettuale, nel tentativo di aumentare la produzione di vaccini. Ma il presidente Joe Biden era stato sottoposto a crescenti pressioni, anche da parte di molti democratici del Congresso, affinché sostenesse l'iniziativa. "Questa è una crisi sanitaria globale e le circostanze straordinarie della pandemia di Covid-19 richiedono misure straordinarie", ha affermato Tai. "L'amministrazione crede fortemente nella protezione della proprietà intellettuale, ma pur di porre fine a questa pandemia sostiene la rinuncia a tali protezioni per i vaccini contro il Covid-19", ha aggiunto.(Nys)