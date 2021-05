Brexit: Regno Unito invia due navi militari nell'isola di Jersey dopo minacce Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha deciso di inviare "per precauzione" due navi della Royal Navy (la Marina militare britannica) nell'isola di Jersey, a seguito delle minacce di un blocco da parte francese del porto principale dell'isola qualora Londra continui ad impedire ai pescatori francesi di accedere alle sue acque. Lo riferisce l'emittente "Bbc". Downing Street ha confermato che il primo ministro Boris Johnson ha parlato questa sera con il premier dell'isola Jersey, senatore John Le Fondre, "sulla prospettiva di un blocco di Saint Helier", la principale città dell'isola. Nelle scorse ore il governo del Regno Unito ha fatto sapere di ritenere che la Francia possa prendere delle decisioni "chiaramente inaccettabili". Anche il ministro per i Rapporti esterni dell'isola di Jersey, Ian Gorst, ha sottolineato che le misure annunciate da Parigi non sono giustificate e sono sproporzionate. "Minacciare Jersey in questo modo è chiaramente inaccettabile e sproporzionato", ha ribadito un portavoce del governo di Londra aggiungendo: "Stiamo lavorando da vicino con l'Ue e Jersey sulle regole per l'accesso dei pescatori alla fine del periodo di transizione, per cui contiamo che i francesi useranno i meccanismo del nostro nuovo Trattato per risolvere i problemi". Secondo Gorst, "sarebbe sproporzionato tagliare l'elettricità" in attesa di risolvere la questione. La ministra del Mare francese, Annick Girardin, intervenendo all'Assemblea nazionale, ha infatti menzionato la possibile interruzione del trasporto di elettricità attraverso cavi sottomarini come ritorsione al trattamento riservato da Londra ai pescatori francesi nell'area dell'isola di Jersey. (Rel)