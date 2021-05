Bolivia: agli arresti altro ex funzionario del governo Anez, è l'ex direttore di Entel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura della Bolivia ha ordinato l'arresto di un altro funzionario del governo ad interim dell'ex presidente Jeanine Anez. Si tratta del direttore della compagnia nazionale delle telecomunicazioni Entel, Eddy Luis Franco, accusato di appropriazione indebita per aver girato 390 mila dollari ad una società fantasma in Perù. Franco, si legge sul quotidiano "La Razon", è stato messo agli arresti dopo essersi presentato ad una citazione del tribunale di La Paz. L'ex direttore di Entel è attualmente detenuto nelle celle della caserma della Forza speciale di polizia (Felcc) della capitale boliviana dove rimarrà in attesa dell'udienza che dovrà stabilire l'eventuale conferma delle misure cautelari o la sua liberazione. Secondo quanto afferma la denuncia presentata dalle attuali autorità di Entel, Franco avrebbe autorizzato cinque trasferimenti bancari alla società fantasma per un totale di 177.495 dollari. (segue) (Brb)