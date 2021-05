Omicidio Cerciello Rega: la corte ha deciso, ergastolo per i due americani Elder e Hjorth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ergastolo per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. Dopo oltre 12 ore di camera di consiglio la prima corte d'assise di Roma ha emesso la sentenza sull'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. La presidente della Corte Marina Finiti, ha letto la condanna con voce ferma e decisa davanti agli imputati e ai loro familiari all'interno dell'aula bunker di Rebibbia. Il carcere a vita, quindi per Elder a cui probabilmente è stato riconosciuto, oltre all'omicidio di Cerciello Rega, anche l'aggravante di aver aggredito un pubblico ufficiale, quindi credendo alla tesi dell'accusa e delle parti civili, secondo cui Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 il via Pietro Cossa a Roma, si sarebbero qualificati quali carabinieri mostrando il tesserino, facendo così cadere l'ipotesi di legittima difesa avanzata dal collegio difensivo degli imputati ed ergastolo anche per Hjorth, che ha organizzato lo scambio di droga la notte dell’assassinio del carabiniere e sapeva che il suo amico era uscito armato del coltello. E’ stata quindi accolta la richiesta della pubblica accusa sostenuta dalla pm Maria Sabina Calabretta. La sentenza è stata ascoltata in silenzio, tra le lacrime della vedova di Mario Cerciello Rega, Rosa Maria Esilio. (segue) (Rer)