Omicidio Cerciello Rega: la corte ha deciso, ergastolo per i due americani Elder e Hjorth (2)

- Ci sono volute oltre 40 udienze distribuite in anno e tre mesi di processo in corte d’assise a Roma per arrivare alla sentenza di primo grado del processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega. Una controversa vicenda iniziata nell’affollata Piazza Trilussa, nel pieno della movida trasteverina, dove Elder insieme al suo coetaneo e connazionale Gabriel Natale Hjorth, si sono ritrovati nella serata del 25 luglio, a cercare uno spacciatore da cui comprare una dose di cocaina. I due, entrambi californiani, avevano seguito insieme alcuni corsi in un college negli Usa. (segue) (Rer)