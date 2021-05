Omicidio Cerciello Rega: la corte ha deciso, ergastolo per i due americani Elder e Hjorth (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ricostruito anche nella fase dibattimentale del processo iniziato il 26 febbraio 2020, la sera del 25 luglio si sono ritrovati a in piazza Trilussa e la loro ricerca di cocaina è approdata, dopo alcuni tentativi, a Sergio Brugiatelli, che ha detto loro di non averla ma che sapeva dove trovarla. L’uomo li accompagna quindi in Piazza Mastai per incontrare un gruppo di spacciatori tra cui Italo Pompei il quale prende da Natale 80 euro e gli “rifila” una pasticca di tachipirina spacciandola per cocaina. In quel momento intervengono i carabinieri in borghese che già li seguivano da piazza Trilussa. Natale scappa, raggiungendo Elder che era rimasto ad attenderlo su una panchina, portando via la borsa di Brugiatelli. Mentre tornano in albergo, nella borsa squilla il telefono del mediatore il quale, da un cellulare datogli in prestito, aveva chiamato la propria utenza per trovare un accordo con i due e riavere indietro la borsa. Si accordano quindi per la restituzione della somma e una dose di cocaina. Brugiatelli, però, aveva informato i carabinieri della richiesta estorsiva raccontando, però, solamente di essere stato derubato. (segue) (Rer)