Omicidio Cerciello Rega: la corte ha deciso, ergastolo per i due americani Elder e Hjorth (4)

- Alle 3 di quella notte la pattuglia in borghese composta da Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale, diversa dai colleghi intervenuti in piazza Mastai, arriva disarmata nel luogo che Natale aveva indicato per la restituzione della borsa. Elder invece era armato: aveva un coltello da combattimento lungo 22 centimetri che aveva portato dagli Usa. Mentre Natale ingaggiava una colluttazione con Varriale, Elder ha pugnalato per 11 volte Mario Cerciello Rega. Fendenti inferti con tutti i 22 centimetri della lama, per undici volte, sia nel fianco sinistro che in quello destro del torace di Cerciello Rega. Mentre i due scappavano, Varriale ha soccorso il collega lanciando l’allarme. Di lì a poco, Mario Cerciello Rega è morto in ospedale. La mattina dopo i due giovani sono stati individuati ed arrestati in albergo. (Rer)