Covid: Tedros (Oms), bene decisione Biden su sospensione brevetto vaccini

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha salutato positivamente la decisione dell’amministrazione Usa di Joe Biden di sospendere i brevetti per i vaccini contro il coronavirus. “Questo è un momento monumentale nella lotta contro il Covid-19", ha affermato Tedros su Twitter. "L'impegno di Joe Biden e dell'Ambasciatore Tai a favore la rinuncia alle protezioni sui brevetti per i vaccini è un potente esempio da parte degli Usa per affrontare le sfide della sanità globale", ha aggiunto. In una serie di tweet successivi, il direttore dell’Oms ha poi detto: "Elogio gli Usa per questa decisione storica a favore dell’equità vaccinale, dando priorità al benessere di tutte le persone ovunque in un momento critico. Ora muoviamoci tutti insieme rapidamente, in solidarietà, basandoci sull'ingegnosità e sull'impegno degli scienziati che hanno prodotto i vaccini salvavita". E ancora “Il sostegno della Casa Bianca alla rinuncia temporanea ai brevetti sui vaccini riflette la saggezza e la leadership morale degli Usa nel lavorare per porre fine a questa pandemia”. (segue) (Nys)