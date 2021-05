Brasile: ministro Difesa "non c'è rischio di politicizzazione delle Forze armate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Brasile, Walter Braga Netto, ha assicurato che non c'è alcun rischio di "politicizzazione" delle forze armate nel Paese. "Come evidenziato in maniera pacifica da tutti i comandanti delle Forze armate non c'è alcuna tendenza alla politicizzazione in Brasile. Ne abbiamo già parlato e non esiste una possibilità del genere", ha dichiarato il ministro nel corso della sua audizione davanti alle commissioni riunite di Affari esteri e Difesa della Camera dei deputati. "Le Forze armate rispettano la Costituzione federale, il cui articolo 142 prevede la garanzia dei poteri costituzionali, della legge e dell'ordine", ha aggiunto il ministro, assicurando che questa non rappresenti una "tutela" militare del potere politico e sottolineando che "forti democrazie dipendono dalle istituzioni indipendenti. "Le forze armate osservano questi principi. Se necessario, purché attuate nel solco costituzionale, agiscono per bilanciare ogni tipo di differenza o scompenso esistente", ha chiarito Braga Netto. (segue) (Brb)