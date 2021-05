Brasile: ministro Difesa "non c'è rischio di politicizzazione delle Forze armate" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda sulla presenza di personale militare nelle posizioni di primo piano del governo federale, Braga Netto ha detto che "ci sono dati che vengono rilasciati che non sono reali, perché quando si calcola, si calcola tutto. Solo nell'Ufficio sicurezza istituzionale e nel Ministero della Difesa sono presenti circa 2.800 posti di carattere militare". Il ministro ha anche citato i riservisti che, nel 2020, sono stati assunti per rafforzare temporaneamente il servizio presso le agenzie di previdenza sociale per ridurre le liste di attesa delle richieste di benefici presentate all'Istituto nazionale di sicurezza sociale (Inss). "Tutte queste persone entrano nel calcolo ma forniscono una falsa idea che ci siano non so quante migliaia di soldati ci siano realmente nel governo", ha detto il ministro. Quanto alla presenza di militari nel governo come ministri, questione al centro di numerose domande da parte dei parlamentari, Braga Netto, lui stesso generale dell'esercito, ha detto che "è necessario ricordare che non esiste una differenza legale tra militari e civili per occupare posizioni governative. La domanda, per me, è se la persona è competente o incompetente. Se è competente, ricopre la posizione. E se non mostra risultati, viene ritirato", ha affermato il ministro. (Brb)