Omicidio Cerciello Rega: la vedova, sentenza non mi ridarà Mario ma oggi prima pietra di giustizia nuova

- "E’ stato un lungo e doloroso processo che non mi riporterà Mario, non lo riporterà in vita e non ci ridarà la nosta vita insieme". Lo ha detto la vedova del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, Rosa Maria Esilio, all’uscita dall’aula bunker di Rebibbia dove è stata letta la sentenza di primo grado della corte d’assise di Roma che ha stabilito la pena dell’ergastolo per i due statunitensi Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per l’omidicio del militare. "Oggi è stata messa la prima pietra di una giustizia nuova e Mario rappresenterà un precedente di cui chi avrà bisogno potrà appellarsi. La sua integrità è stata difesa e dimostrata, nonostante da vittima ha dovuto soffrire di tante insinuazioni", ha aggiunto. (Rer)