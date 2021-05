Omicidio Cerciello Rega: legale vedova, ergastoli non sono trofei da mettere in salotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ergastoli non sono trofei che Rosa Maria potrà esporre nel salotto. Nulla le restituirà il marito. Lei portera sempre con sé le 11 coltellate. La sentenza è frutto di un lavoro straordinario del pubblico ministero e dell'arma dei carabinieri. La vedova non ha sentimento di vendetta o di rivalsa". Lo ha detto l'avvocato Massimo Ferrandino, legale di Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, all’uscita dall’aula bunker di Rebibbia dove è stata letta la sentenza di primo grado della corte d’assise di Roma che ha stabilito la pena dell’ergastolo per i due statunitensi Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per l’omidicio del militare. (Rer)