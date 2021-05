Omicidio Cerciello Rega: difesa Elder, sentenza è vergogna per l'Italia, faremo appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una sentenza che rappresenta una vergogna per l'Italia. I giudici non hanno voluto vedere quello che è emerso nel processo e nelle indagini. Faremo appello". Lo ha detto l'avvocato Renato Borzone, legale di Finnegan Lee Elder, all’uscita dall’aula bunker di Rebibbia dove è stata letta la sentenza di primo grado della corte d’assise di Roma che ha stabilito la pena dell’ergastolo per i due statunitensi Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. (Rer)