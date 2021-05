Usa: Cheney chiede a repubblicani di abbandonare "culto della personalità" di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Conferenza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa, Liz Cheney, ha esortato il Partito repubblicano ad allontanarsi da quello che ha definito il "culto della personalità" dell'ex presidente Donald Trump. Cheney, numero tre della leadership repubblicana alla Camera, ha affrontato crescenti critiche all'interno del partito per aver votato a favore della messa in stato d'accusa di Trump dopo la rivolta al Campidoglio del 6 gennaio scorso. Le sue istanze, secondo le indiscrezioni, rischiano di farle perdere il posto tra i leader repubblicani alla camera bassa del Congresso federale. In un editoriale sul quotidiano "Washington Post", Cheney ha assicurato di aver mantenuto le sue posizioni, invitando il partito a prendere le distanze dalle affermazioni di Trump secondo cui le elezioni del 2020 sono state macchiate da brogli. (segue) (Nys)