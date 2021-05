Usa: Cheney chiede a repubblicani di abbandonare "culto della personalità" di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato l’attuale situazione politica all’interno del Partito repubblicano, che a giudizio dell’inquilino della Casa Bianca “è nel mezzo di una significativa rivoluzione”. Parlando in conferenza stampa, Biden ha sostenuto che i conservatori devono “cercare di identificare” ciò che sostengono. "Sono un democratico da molto tempo – ha aggiunto il presidente - e ho avuto molti conflitti con i repubblicani, ma non ne ricordo come quelli attuali”. Confrontando poi la situazione interna al Partito repubblicano con quella dei democratici, Biden ha assicurato che tra i Dem non ha mai assistito a scontri simili a quelli che in questo momento coinvolgono i conservatori. Biden faceva probabilmente riferimento agli scontri interni al Partito repubblicano relativamente all’opposizione di alcuni esponenti alla figura dell’ex presidente Donald Trump, tra i quali Liz Cheney. (Nys)