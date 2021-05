M5s: Saitta, giurisprudenza conferma ruolo capo politico Vito Crimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eugenio Saitta, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia alla Camera, afferma che "Vito Crimi è a tutti gli effetti il capo politico reggente del M5s. Al di là della decisione della Corte d'Appello di Cagliari, che a quanto si apprende avrebbe portata limitata e funzionale al singolo procedimento - continua il parlamentare in una nota -, la giurisprudenza conferma la piena legittimità del ruolo ricoperto da Crimi. Secondo una pronuncia della Cassazione, anche per le associazioni come il Movimento cinque stelle, così come per i casi che riguardano la cessazione degli amministratori di società, si applica la 'perpetuatio'. Vale a dire che gli organi o le persone che rappresentato l'associazione restano in carica fino alla loro sostituzione, anche dopo la loro cessazione, salvo che non sia stabilito diversamente dallo statuto o dall'assemblea. É un principio - conclude l'esponente pentastellato - posto a garanzia dei membri stessi delle associazioni per permettere che possano continuare a funzionare regolarmente anche nelle fasi di transizione, nell'interesse di tutti". (Com)