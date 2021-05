Covid: Lega, riapertura Rsa in sicurezza ritorno alla vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega in commissione Affari sociali alla Camera dichiarano: "Torneranno agli affetti i tanti anziani che si trovano nelle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), obiettivo al quale la Lega ha lavorato, chiedendo di riaprire le visite in sicurezza, così come abbiamo proposto in Parlamento. L'ordinanza che sblocca le riaperture annunciata dal governo è un primo segnale di normalità - continuano i parlamentari in una nota -, dall'inizio della pandemia queste persone non hanno potuto parlare con i propri cari, una condizione psicologica di solitudine che ha causato anche conseguenze sulla salute. Questa notizia rappresenta per noi tutti l'inizio del ritorno alla vita". Ad intervenire con la nota sono Rossana Boldi, Guido De Martini, Sara Foscolo, Arianna Lazzarini, Massimiliano Panizzut, Giuseppe Paolin, Mauro Sutto, Paolo Tiramani, Federica Zanella. (Com)