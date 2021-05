Germania: Covid, Corte costituzionale respinge procedimenti d'urgenza contro coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale federale (BVerfg) ha respinto i procedimenti d'urgenza contro il coprifuoco in vigore in Germania dal 23 aprile dalle 22:00 alle 5:00, parte delle restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19. Tuttavia, come dichiarato dal BVerfg, “ciò non significa” che il provvedimento sia “compatibile con la Costituzione”. Tale questione dovrà essere risolta nei procedimenti principali. I giudici hanno motivato la decisione affermando che le conseguenze dell'abrogazione del coprifuoco ora sarebbero più gravi ora di una sua successiva dichiarazione di costituzionalità. Inoltre, come riferisce il quotidiano “Die Welt”, il periodo di validità del regolamento impugnato è “relativamente limitato”. A ogni modo, i ricorsi costituzionali restano pendenti e rimane aperto quando il BVerfg si pronuncerà in merito. Ad appellarsi alla Corte costituzionale federale contro il coprifuoco sono stati il Partito liberaldemocratico (Fdp), diverse associazioni e numerosi cittadini. Il BVerfg ha ricevuto oltre 280 ricorsi.(Geb)