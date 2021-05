Roma: Raggi, ho incontrato Croce Rossa, grazie per fondamentale contributo durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho incontrato una delegazione della Croce rossa italiana. La presidente Debora Diodati mi ha consegnato la bandiera dell’associazione in occasione delle iniziative per celebrare la prossima giornata mondiale della Croce Rossa. Li ringrazio con tutto il cuore perché il loro contributo è stato fondamentale in questo momento di emergenza pandemica". Lo scrive in un post su Instagram la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)