Rai: Faraone (Iv), Di Mare omertoso su caso "Report"

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, intervenendo in commissione di Vigilanza Rai durante l’audizione del direttore di Rai Tre Franco Di Mare, ha osservato: "Direttore Di Mare, lei in più di un’ora di relazione non ha minimamente fatto riferimento al caso Report-Renzi. Questa vicenda era stata posta dal presidente della commissione di Vigilanza all’ordine del giorno, ma lei ha deliberatamente evitato l’argomento: le chiediamo - ha concluso l'esponente di Iv rivolgendosi a Di Mare - di rispondere alle nostre domande". (Rin)