Lavoro: Orlando, morti non accettabili, incidere su carenza organici in uffici che devono verificare controlli

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in merito alle morti sul lavoro ha segnalato che "tutto questo non è accettabile. Dobbiamo incidere su due punti - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo intervistato dal Tg1 -. Il primo è una carenza degli organici negli uffici che devono verificare i controlli e il secondo è un coordinamento di questi uffici". Orlando ha continuato: "Per questo abbiamo sbloccato un concorso da 2 mila unità, presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, e per questo ho scritto al presidente della Conferenza delle Regioni e al ministro della Sanità per convocare tutte le Regioni e verificare i livelli degli organici nelle Asl che hanno il compito di fare i controlli ed i sopralluoghi su questa materia". (Rin)