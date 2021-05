Lavoro: Orlando, riforma ammortizzatori sociali per dare protezioni a tutti i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, la riforma degli ammortizzatori consiste "nel dare a tutti i lavoratori, a due milioni e mezzo di lavoratori delle piccole imprese, a centinaia di migliaia di lavoratori discontinui, una protezione. Quando perdono un lavoro o quando la loro attività va in crisi". Intervistato dal Tg1, l'esponente dell'esecutivo ha parlato anche del Recovery plan e ha osservato: "Se sapremo far funzionare le strutture pubbliche, se sapremo coordinare gli interventi, in questo caso potremo recuperare i posti di lavoro che sono andati perduti con la pandemia e forse recuperare anche qualcosa in più". (Rin)