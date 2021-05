© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Unicredit e Cbrel (Convention bureau Roma e Lazio) organizzano l'incontro digitale "Valore del network: unicredit e le proposte a supporto delle aziende", dedicato agli imprenditori associati per approfondire idee e proposte a supporto delle aziende (ore 15)- Il comparto della ristorazione manifesterà per chiedere al governo e alle istituzioni di aprire un tavolo di crisi per il settore e rivedere le regole del coprifuoco. Piazza del Popolo, Roma (ore 13); Piazza Grassi, Fiumicino (ore 20)- Webinar Anbi Lazio "Investire nell'acqua per un'agricoltura più reddituale, territori più sostenibili, per la transizione ecologica", che presenterà un protocollo d'Intesa con Banca Progetto e la stessa Anbi nazionale, l'Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue. (Rer)