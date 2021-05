Italia-Francia: incontro Di Maio-Le Drian, espresso apprezzamento per arresto terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato l'omologo francese Jean-Yves Le Drian, al quale ha "espresso apprezzamento per l'arresto dei terroristi latitanti in Francia, atto che rafforza le relazioni bilaterali tra Italia e Francia". Lo riferisce la Farnesina in un messaggio su Twitter, nel quale si precisa che le parti hanno discusso anche del processo di stabilizzazione in Libia, asilo, migrazioni, e del coordinamento a livello Ue per affrontare la pandemia di Covid-19. (Rin)