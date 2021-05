M5s: vogliono riprendersi tutto, casta vuole tornare casta ma noi non molliamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato su Facebook, afferma: "Vogliono riprendersi tutto. Tutto quello che era loro. E contro cui il Movimento si è battuto negli anni. La casta vuole tornare casta. Voli di stato, vitalizi, finanziamenti pubblici. E poi, soprattutto, l’arroganza di chi afferma: io sono io, e voi? Beh, voi… La presidente del Senato usa l’aereo di Stato 128 volte in un anno - si legge nel post -, manco fosse un’auto a noleggio. Anche se a pagare, per il Falcon dell’Aeronautica sono gli italiani. Spiegazioni? Zero. L’ex governatore Formigoni, già condannato per essersi messo in tasca le tangenti della sanità, pretende anche un vitalizio. E alcuni senatori, pur di accontentarlo, arrivano ad affermare che, in fondo, il vitalizio d’oro del politico corrotto e la pensione minima di un lavoratore incensurato, sono la stessa cosa. Il Movimento però si è fatto sentire e ha chiesto e ottenuto che l’amministrazione del Senato faccia ricorso contro questa decisione assurda, che offende gli italiani". Il M5s prosegue nel post: "Matteo Renzi, invece, mette ogni mese in tasca lo stipendio da senatore, poi passa il tempo in giro per conferenze. Spiegando che un regime come quello saudita può essere un 'Nuovo rinascimento'. Incontra dirigenti dei servizi segreti all’autogrill, mentre chiede al premier di rimettere la delega sui servizi segreti. E proprio su quell’incontro, si dovrà fare chiarezza, visto che il Movimento ha depositato una interrogazione parlamentare con cui chiede di sapere cosa sia effettivamente accaduto". (segue) (Rin)