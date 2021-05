M5s: vogliono riprendersi tutto, casta vuole tornare casta ma noi non molliamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post continua: "Che fine abbiano fatto i 49 milioni della Lega, poi, è un mistero a tinte russe. Mentre sulla film commission i commercialisti del Carroccio sono già indagati. Ma guai a chiedere ai diretti interessati. Anche quando spuntano servizi giornalistici che sollevano nuovi dubbi. Come quello sul sottosegretario leghista Claudio Durigon, libero di dire che un generale della Guardia di finanza è stato messo dalla Lega a indagare sulla Lega, e soprattutto libero di non rispondere a chi gli chiede una spiegazione. A chi gli chiede un po’ di trasparenza. Visto che rappresenta il governo italiano e visto che gli stessi italiani gli pagano lo stipendio da deputato. Ma Durigon tace. Perché mai dovrebbe rispondere? Io sono io, è come se dicesse. E voi, cari cittadini? Voi… vabbè, lo sapete. Ma anche in questo caso, non molliamo - conclude il M5s -. Proprio in queste ore il Movimento cinque stelle ha chiesto formalmente al governo di intervenire. Finché ci siamo noi, non potranno far finta di nulla". (Rin)