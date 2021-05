Usa: Biden, aumento tasse per redditi alti non danneggerà loro stile vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento del carico fiscale sulle fasce di reddito più alte negli Stati Uniti non andrà a danneggiare lo stile di vita delle persone più ricche del Paese. Lo ha detto presidente Usa, Joe Biden, parlando in conferenza stampa, a difesa della sua decisione di aumentare le tasse per i redditi più elevati. "Non priveremo questi dirigenti della loro seconda o terza casa o dei viaggi con jet privati", ha detto l’inquilino della Casa Bianca. “Non ci saranno per nulla effetti sul loro stile di vita”, ha aggiunto.(Nys)