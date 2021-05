Covid: avviato il piano esistente per la vaccinazione nelle isole minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Su iniziativa del ministro Gelmini oggi si è tenuta una videoconferenza cui hanno partecipato l'Associazione nazionale comuni isole minori (Ancim) e i sindaci dei Comuni insulari minori, insieme ai ministri Speranza, Garavaglia, Carfagna, Cingolani, al commissario straordinario Figliuolo e al capo della Protezione civile, Curcio. E' quanto si legge in una nota della struttura commissariale per l'emergenza Covid-19. Nel corso della conferenza è stato affrontato il tema dell'avvio del piano di vaccinazione per le isole minori, la cui attuazione avrà inizio il prossimo 7 maggio con l'isola di Capraia e le Eolie. La pianificazione era stata avviata lo scorso 19 marzo - continua la nota - con la predisposizione di un piano prudenziale destinato a programmare misure d'intervento efficaci per aree isolate e le isole minori, difficili da raggiungere e dotate di presidi sanitari minimi. Alla predisposizione del piano sono seguiti confronti periodici all'insegna della collaborazione con l'Ancim, mirati a concertare modi e tempi di azione. La possibilità di realizzare il piano già predisposto scaturisce dall'andamento della campagna vaccinale - per la quale è ribadita la necessità di mettere in sicurezza le persone anziane e quelle fragili - e dall'introduzione di un prodotto mono-somministrazione nelle disponibilità vaccinali nazionali.