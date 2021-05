Usa: vicepresidente Harris in Messico e Guatemala per prima visita all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, si recherà il Messico e in Guatemala il 7 e l'8 giugno prossimi, in quella che sarà la sua prima missione all’estero come numero due della Casa Bianca. Lo ha annunciato la stessa Harris durante una visita in Rhode Island. A marzo scorso il presidente Joe Biden ha incaricato Harris di guidare gli sforzi dell'amministrazione per arginare la migrazione irregolare al confine meridionale, definendola la "persona più qualificata" per questo compito. La Casa Bianca ha fatto sapere all'epoca che Harris avrebbe lavorato per "arginare il flusso di migranti irregolari negli Stati Uniti", lavorando allo stesso per stabilire una partnership strategica con questi Paesi.(Nys)