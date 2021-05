Bolivia: agli arresti altro ex funzionario del governo Anez, è l'ex direttore di Entel (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ultimo, il presidente del Senato, Andronico Rodriguez, ha annunciato una nuova denuncia formale contro Anez. L'iniziativa, ha spiegato lo stesso Rodriguez in una conferenza stampa, punta a dimostrare l'irregolarità anche dei passi formali che hanno portato Anez alla guida del paese, sula base dei lavori svolti da una apposita commissione parlamentare di inchiesta. "L'insediamento di Anez non è stato conforme al dettato della Costituzione che, in caso di impedimento o assenza del presidente e del vice presidente, prevede nell'ordine la successione del presidente dell'Assemblea, del presidente del Senato o del presidente della Camera", ha affermato Rodriguez. (segue) (Brb)