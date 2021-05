Usa: Biden esprime solidarietà dopo crollo ponte metropolitana Città del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso oggi la sua solidarietà al Messico dopo il crollo del ponte tra le stazioni di Olivos e Tezonco della linea 12 della metropolitana della capitale Città del Messico, incidente che ha provocato 25 morti e 79 feriti. Biden si è unito oggi ad altri leader mondiali che hanno espresso preoccupazione e solidarietà al Paese centroamericano dopo l'incidente avvenuto in Avenida Tláhuac, a Città del Messico. "Gli Stati Uniti si uniscono al popolo del Messico nel lutto per la perdita di vite umane a causa del crollo di un cavalcavia ferroviario a Città del Messico", ha detto Biden in un dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca. Il presidente ha aggiunto che "inviamo le nostre condoglianze a tutti coloro che hanno perso una persona cara e porgiamo i nostri migliori auguri per la guarigione di tutti coloro che sono feriti. Come vicini e partner, le nostre nazioni sono strettamente legate e gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare il Messico nella ricostruzione dopo questa tragedia".(Nys)