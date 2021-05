Rai: Di Mare, Fedez ha manipolato telefonata con Ilaria Capitani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, nel corso dell’audizione davanti alla commissione di Vigilanza Rai sull’intervento del cantante Fedez nel corso del concerto del primo maggio ha sottolineato che il cantante "ha tagliato tutto il passaggi della telefonata in cui Ilaria Capitani (vicedirettore di Rai Tre, ndr) afferma che 'la Rai non ha assolutamente una censura'". La telefonata "assume toni completamente diversi" rispetto a quelli contenuti nella registrazione completa, ha aggiunto Di Mare, sottolineando che "c’è stata una manipolazione per alterare il senso delle cose. E’ quello che ha fatto Fedez". (Rin)